BERLIN – Abschlussklassen erlebten das politische Berlin

Drei Abschlussklassen der Nelson-Mandela-Schule aus Dierdorf unternahmen ihre die Schullaufbahn der Kooperativen Realschule Plus beendenden Klassenfahrten in die deutsche Hauptstadt Berlin. Unter Betreuung der Lehrkräfte Christine Andernach, Anja Betz, Verena Kölb und Daniela Tomozyk sowie Schulsozialarbeiterin Lisa Dostert erlebten die Schülerinnen und Schüler der 10B, D und E die Weltstadt mit Herz einmal mehr aus politischer Sicht. Dazu gab es ein Treffen mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. Der hatte sich für die Schülergruppe aus seinem Heimat- und Wahlkreis gerne Zeit zur austauschenden Begegnung genommen. Unter anderem gab es ein gemeinsames Mittagessen im Paul-Löbe-Haus, dem Abgeordnetenhaus, in dem sich das Büro des Parlamentariers befindet.

Die Schülergruppe aus Dierdorf nahm gerne die Möglichkeit wahr, mit dem direkt gewählten Abgeordneten ins Gespräch zu kommen und relevante Themenbereiche zu erörtern. Dabei ging es unter anderem um unsere sozialen Sicherungssysteme, den Überfall Russlands auf die Ukraine, Zuwanderung in Arbeitsmarkt oder Sozialhilfe, gute Gesundheit und Lebensarbeitszeit. Hierzu wurde lebhaft und kontrovers diskutiert. Eine Führung durch den Bundestag mit Besuch der Kuppel im Reichstag begeisterte ebenso. Zwei der drei Klassen konnten zudem an einem Planspiel im Reichstag teilnehmen. „Das alles war und bleibt für uns ein total beeindruckendes Erlebnis“, lautete das Fazit der Schulgruppe und deren Betreuerinnen. „Es war schön zu erfahren, dass sich die Schülerinnen und Schüler dieser drei Abschlussklassen der Nelson-Mandela-Schule mit Engagement für politische Abläufe interessieren und darüber diskutieren“, bekräftigte Erwin Rüddel.