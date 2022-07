Veröffentlicht am 17. Juli 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen ist bereit für das Vogelschießen

Auch in Birken-Honigsessen heißt es dieses Jahr endlich wieder „Horrido“ – nach beinahe drei Jahren coronabedingter Pause bereitet sich die St. Hubertus Schützenbruderschaft auf das 54. Schützenfest vor. Traditionell findet dieses am ersten Augustwochenende statt, dieses Jahr demnach vom 6. bis zum 8. August. Für das Vogelschießen am 23. Juli, das am Schützenhaus „Auf dem Uhlenberg“ stattfindet, ist man bereits bestens gewappnet: Vogelbauer Burkhard Wagner konnte bereits die hölzernen Aare für die Jugendmajestäten und den Königsvogel an die Bruderschaft übergeben, wofür der Vorstand an dieser Stelle einen großen Dank ausspricht – auch nach vielen Dienstjahren steht Wagner der Bruderschaft noch immer treu als Vogelbauer und engagierter Helfer zur Seite, wann immer er gebraucht wird. Gleiches gilt für Vorstandsmitglied Alexander Höfer, der in diesem Jahr zum dreißigsten Mal das Plakatieren der Ankündigungen für die bevorstehenden Feste der Bruderschaft wieder äußerst gewissenhaft und zuverlässig übernommen hat. Kaum jemand kann auf solch ein tolles Jubiläum blicken.

Zum Vogelschießen sind am 23. Juli Groß und Klein willkommen, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der Ablauf gliedert sich an dem Tag wie folgt: 17.30 Uhr Antreten der Jungschützen und Schützen auf dem Schulhof, Marsch zum Schießstand unter Begleitung der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen 18.00 Uhr Vogelschießen der Bambini, Schüler, Jungschützen und Schützen mit der Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen 21.00 Uhr Musikalischer Ausklang mit ,,B&H Events“