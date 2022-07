Veröffentlicht am 13. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfolgreicher Abschluss des Kurses „Zur Sterbebegleitung befähigen“ des Hospizvereins Altenkirchen

Im Juni wurde der 15. Aufbaukurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ mit 14 Teilnehmenden abgeschlossen. In einem Grund- und einem Aufbaukurs, mit insgesamt zehn Kurstagen und einem zwanzigstündigen Praktikum wird das Wesen der hospizlichen Haltung erarbeitet. Informationen rund um das Thema Sterben, Tod und Trauer werden vermittelt. Dabei ist die Arbeit innerhalb der Gruppe sehr lehrreich. In der geschützten Atmosphäre wird von- und miteinander gelernt, eigene Lebenserfahrungen geteilt, im Dialog, in Gruppenarbeiten und in Rollenspielen Wissen und Erfahrungen erlebbar gemacht.

Flexibilität und Einlassen auf neue Termin Bedingungen durch die Pandemie wurden spontan mitgelebt und mitgetragen. Zehn der vierzehn Teilnehmenden haben sich entschließen können den Hospiz- und Palliativberatungsdienst mit ihrem ehrenamtlichen Engagement zu unterstützen und freuen sich auf die verantwortungsvolle Aufgabe. Die ersten Mitarbeiter*innen sind bereits im Einsatz.

Sie begleiten Menschen auf ihrem letzten Weg, indem sie für sie da sind, mitfühlen, Gespräche führen und für die Zugehörigen eine Anlaufstelle für Sorgen und Nöte sind. Unterstützt werden sie durch die hauptamtlichen Mitarbeiter und regelmäßige Supervisionen.

Alle Mitarbeiter lernen sich im Juli bei einer feierlichen Einführung in der Almersbacher Kirche mit einer anschließenden Wanderung mit Einkehr kennen. „Begleitung auf dem Weg“ lässt Gemeinschaft wachsen. Suchen Sie auch ein herausforderndes Ehrenamt? Trauen Sie sich zur Kontaktaufnahme für den nächsten Kurs im Hospizbüro unter Telefon: 02681 9837513. Wir freuen uns auf Sie! Foto: Hospizverein AK