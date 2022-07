Veröffentlicht am 13. Juli 2022 von wwa

DÜRRHOLZ – Verkehrsunfall auf einem Waldweg innerhalb der Gemarkung Dürrholz – fünf verletzte Personen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 11 auf 12. Juli 2022, ereignete sich auf einem Waldweg innerhalb der Gemarkung Dürrholz, unmittelbar angrenzend zum Ortsteil Werlenbach, ein Verkehrsunfall, bei dem alle fünf Insassen Verletzungen davontrugen.

Auf einem Gefällstück mit anschließender Rechtskurve kam der 22jährige Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, rutsche von dem Waldweg etwa 15 Meter in eine tiefe Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Unfallursächlich, so die Polizei, dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit auf einem nicht befestigtem Wald- bzw. Schotterweg sein. Die fünf Insassen im Alter von 18 bis 22 Jahren konnten sich selbstständig aus dem PKW befreien und informierten die Polizeiinspektion Straßenhaus. Die leichtverletzten Personen sind durch angeforderte Rettungssanitäter an der Unfallstelle ärztlich versorgt worden. Quelle: Polizei