14. Juli 2022

WISSEN – Schützenfest in Wissen

Wissen hat endlich wieder sein großes Schützenfest feiern können – zwei Jahre nach dem Jubiläum 2020. Der Sonntag stand zunächst im Zeichen eines Standkonzerts auf dem Kirchplatz. Mit von der Partie waren die Stadt- und Feuerwehrkappelle Wissen, die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, der Musikverein Scheuerfeld und The Clan Pipers Frankfurt. Zum Höhepunkt des festlichen Treibens geriet dann wie gewohnt der Umzug einschließlich Parade am Sonntagnachmittag. Durch die ganze Stadt zog sich ein langer Lindwurm von befreundeten Vereinen und Musikkapellen. Vorneweg marschierten natürlich die frischgebackenen Majestäten, die man zuvor an ihrer Residenz abgeholt hatte. Auf dem Marktplatz erwies der Wissener Schützenverein als Gastgeber den Hauptpersonen seine Reverenz. Im weiteren Verlauf überstiegen die Hoheiten heruntergelassene Holzgewehre, was wie immer sehr lustig war. Montags gab es in gewohnter Weise ein Frühschoppenkonzert mit der heimischen Stadt- und Feuerwehrkapelle im Festzelt. Dann rockte die Gruppe „Aisch Zeit“ ordentlich ab. Bald kochte die Stimmung mächtig hoch und auch an den zahlreichen Fahrgeschäften herrschte Hochbetrieb. Gefeiert wurde noch bis in den frühen Dienstagmorgen hinein. (bt) Fotos: Bernhard Theis