Veröffentlicht am 12. Juli 2022 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung an Pkw in Kirchen, in der Giebelwaldstraße

Der Pkw eines 35jährigen Mannes, der zwischen Samstag und Sonntag, 09 und 10. Juli 2022, zwischen 16.00 und 10.30 Uhr, auf der Straße abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter mit einem Stein oder ähnlichem am Kotflügel vorne links beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei