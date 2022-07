Veröffentlicht am 12. Juli 2022 von wwa

VALLENDAR – 84jähriger Pkw-Fahrer seit 60 Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle an der Feuerwehr in Vallendar wurde am Dienstagvormittag, 12. Juli 2022, gegen 11:30 Uhr ein 84jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, nachdem ihm diese vor knapp 60 Jahren infolge eines Verkehrsdelikts entzogen wurde. Seitdem hatte der Mann keine neue Fahrerlaubnis mehr beantragt. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Pkw durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet. Ob und wie oft er in der Vergangenheit mit seinem Pkw ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Quelle: Polizei