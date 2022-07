Veröffentlicht am 13. Juli 2022 von wwa

KOBLENZ – Sprichst du Technisch!? Technik-Workshop für Ukrainerinnen und Ukrainer am 22. Juli an der Hochschule Koblenz mit Übersetzung

Am 22. Juli 2022 lädt die Hochschule Koblenz von 10 bis 12 Uhr zur Sonderausgabe „Ukraine“ des beliebten Formats „Sprichst du Technisch!?“ mit Prof. Dr. Johannes Stolz aus dem Fachbereich Ingenieurwesen ein. Im Elektrotechniklabor am Koblenzer RheinMoselCampus sind an diesem Tag Geflüchtete aus der Ukraine eingeladen, die Interesse an Themen aus der Elektrotechnik haben. Anhand anwendungspraktischer Experimente zum Selberbauen werden technische Zusammenhänge aus dem täglichen Leben veranschaulicht, wie z.B. die Funktion eines aktiven Smartphone-Lautsprechers. Außerdem besteht die Gelegenheit, die Hochschule Koblenz kennenzulernen.

Der kostenfreie Workshop wird von zwei ehrenamtlichen Dolmetscherinnen begleitet, es sind keine besonderen deutschen Sprachkenntnisse erforderlich. Wegen der begrenzten Plätze wird um Anmeldung unter international@hs-koblenz.de gebeten.