Veröffentlicht am 13. Juli 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Parkhausbau-Spezialist HIB Huber Integral Bau spendet 3.000 Euro an den KinderSchutzDienst des HTZ Neuwied

Am 24. Juni 2022 war es so weit: Nach einer zweijährigen, coronabedingten Zwangspause fiel der Startschuss zum diesjährigen B2Run (ehemals Münz Firmenlauf) rund um das Deutsche Eck in Koblenz.

Das HUBER-Team startete zum dritten Mal unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck“. Für jeden gelaufenen „HUBER-Kilometer“ spendete das Unternehmen 10 Euro an den KinderSchutzDienst Neuwied, den Fachdienst unter der Trägerschaft des HTZ Neuwied. Die Spende kommt direkt Kindern und Jugendlichen mit Gewalterfahrungen wie z. B. sexuellem Missbrauch, körperlicher und/oder seelischer Misshandlung und Vernachlässigung zugute. Das tolle Ergebnis: eine stolze Spendensumme, die auf insgesamt 3.000 Euro aufgestockt wurde!

Die offizielle Spendenübergabe an Kerstin Müller fand gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach im HUBER-Büro in Rheinbrohl statt. Landrat Achim Hallerbach bedankte sich stellvertretend für die Organisation: „Es ist großartig, dass Sie dieses Projekt unterstützen. Wir brauchen Spenden wie diese.“ Mit ihrer Spende möchte das HUBER-Team einen kleinen Beitrag dazu leisten, regionale Projekte in ihrer Arbeit zu unterstützen.

Foto: (v.l.): Landrat Achim Hallerbach, Jutta Geis, Kerstin Müller (KinderSchutzDienst Bad Hönningen), Arno Geis