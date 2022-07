Veröffentlicht am 12. Juli 2022 von wwa

REGION – Mit Sicherheit zur Schule – Sparkasse verschenkt Warnwesten an 3.250 Vorschulkinder

Für die 3.250 Vorschulkinder der Kreise Westerwald und Altenkirchen heißt es bald Abschied nehmen vom Kindergarten und den großen Schritt in die Schule wagen. Die Sparkasse Westerwald-Sieg gratuliert auch im Jahr 2022 allen Kindern zum Schulstart. Die Kindertagesstätten im Geschäftsgebiet der Sparkasse haben Pakete mit Glückwunschkarten und Warnwesten für ihre Vorschulkinder bekommen.

In der Kita Friedewald übergab Ursula Webel, die Leiterin der Filialen Daaden und Elkenroth, gemeinsam mit der Auszubildenden Aliah Bergmann die leuchtend gelben Westen an die Vorschulkinder. Für das gemeinsame Foto wurden die Warnwesten natürlich sofort anprobiert.

Von Peter Stöckigt, dem Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht Altenkirchen, gab es für die Vorschulkinder Malhefte mit Themen zur Verkehrserziehung. Beide Maßnahmen dienen zur Vorbereitung auf den sicheren Weg zur Schule.

Adriana Steden, Kundenberaterin des Beratungs-Centers Montabaur, durfte im katholischen Kindergarten St. Josef in Niederahr den Vorschulkindern zum Schulstart gratulieren und die Geschenke der Sparkasse Westerwald-Sieg übergeben.

Unterstützung erhielt Frau Steden von Werner Kraus, dem Geschäftsführer der Bezirksverkehrswacht Montabaur. Die Bezirksverkehrswacht bietet unter anderem das Programm „Kinder im Straßenverkehr (KIS)“ an. “KiS“ ist ein Programm der Deutschen Verkehrswacht (DVW) für die Verkehrssicherheitsarbeit mit Vorschulkindern, die über die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten erreicht werden soll.

Unfälle vermeiden, Leben schützen: Das ist die Aufgabe der Deutschen Verkehrswacht. Sie greift damit das menschliche Grundbedürfnis auf, auf allen Wegen sicher unterwegs zu sein und unverletzt anzukommen. Die Verkehrswacht kümmert sich um alle Verkehrsteilnehmenden in allen Lebensphasen.

Das Team der Sparkasse Westerwald Sieg wünscht den neuen Schulkindern für die Zukunft Freude und Sicherheit auf allen Wegen. Fotos: Sparkasse Westerwald-Sieg