Veröffentlicht am 15. Juli 2022 von wwa

PLECKHAUSEN – Die VHS Altenkirchen-Flammersfeld lädt zum „genussvollen Sommer“ ein

Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld lädt alle interessierten Hobbyköche zu dem Kochkurs: „Genussvoller Sommer“ ein. Mit frischen und regionalen Produkten stellen Sie leichte Gerichte her, die nicht nur gut schmecken, sondern auch super gesund sind. Freuen Sie sich auf einen genussvollen Kochkurs mit unserer VHS-Dozentin Sabrina Oswald. Der Kurs findet zum ersten Mal in Präsenz, im Dorfgemeinschaftshaus Pleckhausen, statt. Sichern Sie sich jetzt noch einen der letzten Plätze zu unserem VHS-Kochkurs am Samstag, den 06. August 2022 von 17:30 bis 20:30 Uhr und reisen Sie gemeinsam mit uns, in den kulinarischen Spätsommer. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Volkshochschule Altenkirchen-Flammersfeld, Julia Gahlmann, 02681/85-196, vhs@vg-ak-ff.de.

Foto: Bilder der letzten Online-Kochkurse mit Sabrina Oswald