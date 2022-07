Veröffentlicht am 13. Juli 2022 von wwa

HORHAUSEN – Männer allein im Wald – Ehrengarde-Grenadiere auf Herrenausflug

„Mann“ gönnt sich ja sonst nichts. So dachten die Herren der Ehrengarde und begaben sich auf einen gemeinsamen Ausflug durch den vorderen Westerwald. Dass der stellvertretende Kommandeur Thomas Kurz ein Händchen dafür hat, solche Freizeittouren zu planen, hat er in der Vergangenheit schon öfter bewiesen. Auch dieses Mal gelang ihm ein Volltreffer. Zum Vormittag war zu einem ausgiebigen gemeinsamen open Air Frühstück in Melsbach eingeladen.

So gestärkt ging es erst einmal mit dem Planwagen nach Willroth. Hier nahmen die Männer die Gelegenheit wahr, den Förderturm der Grube Georg bis in schwindelnde Höhe zu besteigen, dies nicht nur, um bei bestem Wetter über das Siebengebirge hinweg den Kölner Dom sehen zu können. Unter fachmännischer Führung wurde das Eisenerzbergwerk, eines der wenigen Industriedenkmale in Rheinland-Pfalz bestaunt.

Im Anschluss daran ging es zu Fuß weiter. Ziel war die Grenzbachtal Mühle in Horhausen, wo man bei leckerem Essen und einem leckeren Gläschen Kölsch den Tag abschloss. Für dieses Jahr hat die Kommandeuse Steffi Kugler noch einen „Woman-Day“ geplant. Auch stehen noch einige Aktivitäten für die Piccolos, die Jüngsten unserer Mitglieder, im Kalender, bevor die Garde sich im Herbst wieder im Heerlager der „historischen Markttage“ präsentiert.