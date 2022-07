Veröffentlicht am 12. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Bürgerbüro ist am Mittwoch geschlossen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros der Stadt Neuwied nehmen am kommenden Mittwoch, 13. Juli, an einer Schulungsveranstaltung teil. Daher ist an diesem Tag das Bürgerbüro geschlossen. Fertiggestellte Ausweisdokumente können am 13. Juli, allerdings wie gewohnt am Infoschalter im Verwaltungsgebäude an der Engerser Landstraße abgeholt werden.