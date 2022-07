Veröffentlicht am 12. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Impfbus kommt nach Altenkirchen

Am Dienstag, dem 12. Juli, macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz Station in Altenkirchen (Dammweg/Parkplatz Weyerdamm). Bürgerinnen und Bürger können sich ohne Anmeldung in der Zeit von 10 bis 17 Uhr eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung gegen Corona verabreichen lassen. Mitzubringen ist ein Personalausweis. Jugendliche ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Zwischen 16 und 18 Jahren braucht man eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten, um das Impfangebot wahrzunehmen.