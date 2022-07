Veröffentlicht am 12. Juli 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Einführung von Karsten Matthis als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Flammersfeld

Am Sonntag, 17. Juli 2022 um 14 Uhr führt Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide Karsten Matthis offiziell in sein Amt als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Flammersfeld ein.

Matthis, der bereits seit 2021 in der Gemeinde im Dienst ist, bringt viel Lebens- und Berufserfahrung mit: Nach einem Studium der Evangelischen Theologie zuletzt im niedersächsischen Göttingen begann er Ende 1989 im politischen Bonn zu arbeiten. Nach einer längeren Station bei einem Bonner Verlag als Leiter des Lektorats leitete er bis vor zwei Jahren die Stiftung Christlich-Soziale Politik, ein Bildungshaus der politischen und sozialen Jugend- und Erwachsenenbildung in Königswinter. Nebenamtlich war Karsten Matthis Prädikant zuletzt am Wohnort der Familie in Wachtberg bei Bad Godesberg.

Seine Probezeit als Pfarrer absolvierte Matthis im Kirchenkreis Godesberg-Voreifel in Flamersheim bei Euskirchen. Nach einer Vakanzvertretung in Flammersfeld im Sommer 2021 wurde er im Oktober 2021 einstimmig zum Pfarrer der Kirchengemeinde gewählt.

Karsten Matthis ist verheiratet und hat mit seiner Frau Christiane zwei erwachsene Söhne. Ihm liegt besonders am Herzen, die Bibel über den sonntäglichen Gottesdienst hinaus ins Gespräch zu bringen und neue Gemeindekreise zu initiieren. Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Flammersfeld, dem Pflegedorf und den ansässigen Werkstätten, ist ihm ein weiteres wichtiges Anliegen. Er ist ein begeisterter Fußballfan und fährt gerne E-Bike.