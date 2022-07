Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

HACHENBURG – Realschule plus und Fachoberschule „Hachenburger Löwe“ – Abschluss 2022 – FachOberSchulreife geschafft!

Die Abschlussklassen 2022 der FOS durften am Freitag, 01. Juli endlich feiern. Für den festlichen Rahmen sorgte Lotte Becker am Klavier und neben der Ansprache des Schulleiters, Jörg Müller, kamen auch Natalie Brenner für den Schulelternbeirat und die Schülersprecher des laufenden Schuljahres (Tristan Bauer und Niclas Schulga) zu Wort. Lotte Becker und Lorika Shemsiu gaben einen amüsanten Einblick in den Verlauf ihrer Oberstufenzeit. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, Frau Gabriele Greis, gratulierte ebenfalls den AbsolventInnen und zeigte sich stolz, dass mittlerweile der 10. Jahrgang die FOS Hachenburg verlässt. Abschließend nutzten die Klassenleiter (Matthias Vöhl und Matthias Fischer) die Chance sich bei ihren Schülern und Schülerinnen zu verabschieden. Der Höhepunkt des Abends war die Zeugnisverleihung durch den Schulleiter und die Klassenlehrer. Die Schulgemeinschaft gratuliert allen Absolventen und Absolventinnen zur bestandenen allgemeinen Fachhochschulreife:

Fachrichtung Gesundheit: Barthmann Johanna, Alpenrod; Becker Lotte, Hof; Chaun Maria-Theresa, Malberg; de Jong Benjamin, Norken; Fox Marie-Pauline, Mündersbach; Mockenhaupt Norman, Elkenroth; Rausch Aaliyah, Niederroßbach; Rudel Charleen, Nister; Solibieda Leonie, Nister

Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung: Al Wadi Besan, Betzdorf; Drobek Julia, Nister; Fischer Marie, Gehlert; Heuzeroth Louis, Marzhausen; Lichtenthäler Anton, Nister; Martin Lorenz, Wied; Saul Laura, Hachenburg; Schell Aimee, Neunkhausen; Schneider Andrej, Rennerod; Schopp Fabio, Hattert; Shemsiu Lorika, Nister; Tetteh Nana, Luckenbach; Weyer Milena, Winnen

FOS – Schuljahr 2022/23 – Noch sind Plätze frei!

Wer sich noch nicht sicher ist, was nach dem 10. Schuljahr kommt, es sind noch einige Schulplätze in der Fachoberschule Wirtschaft/Verwaltung oder Gesundheit frei.

Nach der praxisorientierten Klasse 11 mit 3 Tagen in einem Praktikumsbetrieb und der Klasse 12 als Vollzeitschule, stehen viele Türen offen. So können ein Fachhochschul- oder ein Duales Studium aller Fachrichtungen, eine qualifizierte Ausbildung oder der Weg über die BOS II zur allgemeinen Hochschulreife begonnen werden. Alle Informationen und die Anmeldeunterlagen sind unter www.realschule-hachenburg.de zu finden.