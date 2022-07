Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

NEUWIED – Brand in Neuwied verhindert

Samstagmorgen, 09. Juli 2022, gegen 02:00 Uhr meldeten Zeugen aus der Neuwieder Innenstadt, dass in der Nachbarwohnung eines Mehrparteienhauses schon länger der Rauchmelder piepse. Auf Klingeln und Klopfen reagiere der Nachbar aber nicht. Bei Eintreffen der Polizei konnte Rauchentwicklung aus der Wohnung wahrgenommen werden. Aufgrund der Gefahrenlage wurde die Wohnungstür eingetreten. In der gesamten Wohnung war Rauch wahrzunehmen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den noch kleinen Brand schnell löschen. Der verantwortliche Mieter wollte sich in der Mikrowelle etwas zubereiten und ist dabei eingeschlafen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Quelle: Polizei