Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Tacho vor Fahrzeugverkauf manipuliert

Freitagabend, 08. Juli 2022, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz ein Audi A4 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen ergaben sich Unstimmigkeiten zwischen dem Fahrzeug und den mitgeführten Dokumenten. Der 21jährige Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug erst kurz zuvor gutgläubig in Gelsenkirchen erworben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wurde vor dem Verkauf an dem Tachostand des über 200 PS starken Fahrzeuges manipuliert, um so einen höheren Verkaufspreis zu generieren. Eine Überprüfung führte zu einer Differenz von rund 145.000 Kilometer. Der kooperative Fahrzeugführer wird in dem eingeleiteten Strafverfahren als Geschädigter geführt. Quelle: Polizei