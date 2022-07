Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Fahrradfahrer kollidiert mit Schaufensterscheibe

Samstagnachmittag, 09. Juli 2022, gegen 16:25 Uhr ereignete sich in Rheinbreitbach, im Bereich der Kreuzung Rheinstraße/Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 18jährige aus Rheinbreitbach befuhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Kirchplatz. In Höhe der Unfallstelle musste er stark abbremsen, um einen vorfahrtsberechtigten Linienbus passieren zu lassen. Der Heranwachsende kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einer Schaufensterscheibe. Die Scheibe ging durch den Aufprall zu Bruch. Der Heranwachsende erlitt Schnittverletzungen und möglicherweise eine Armfraktur. Unfallursächlich war neben einer nicht angepassten Geschwindigkeit auch der Umstand, dass der 18jährige aufgrund mitgeführter Gegenstände keine ordnungsgemäße Kontrolle über das Lenkrad hatte. Quelle: Polizei