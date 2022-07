Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

BERLIN – Von der ukrainischen Grenze zum Praktikum bei Martin Diedenhofen – Praktikantin Hana Aljevic tauscht Hörsaal mit dem Deutschen Bundestag

Es ist eine außergewöhnliche Praktikumsgeschichte die an der ukrainischen Grenze beginnt: Für zwei Monate blickte die gebürtige Bosnierin Hana Aljevic dem Bundestagsabgeordneten Martin Diedenhofen bei seiner Arbeit über die Schultern. Zustande gekommen war der Kontakt für das Praktikum bei einer Fahrt des Bundestagsabgeordneten an die ukrainische Grenze. Dort lernte Diedenhofen den Vater der Studentin, Mitarbeiter des Roten Kreuzes, kennen. Dieser berichtete von seiner Tochter, die in Berlin und Paris studiert. Ihr Traum sei es, einen Blick hinter die Kulissen des Bundestages zu werfen. Das ermöglichte Diedenhofen. Schon zwei Monate später hatte Aljevic ihren ersten Praktikumstag bei dem Bundestagsabgeordneten.

Im Rahmen dessen nutzte sie die Möglichkeit, die Parlamentsatmosphäre in der „Herzkammer der Demokratie“ live von der Besuchertribüne im Bundestag aus zu erleben. Sie verfolgte einzelne Plenarsitzungen und nahm an Ausschusssitzungen teil. So erhielt sie einen Einblick in den Arbeitsalltag des Bundestagsabgeordneten Diedenhofen. Aljevic hatte sich zum Ziel gesetzt, die Innen- und Außenpolitik Deutschlands besser zu verstehen und ihr ohnehin gutes Deutsch weiter zu verbessern. Dies sei ihr hervorragend gelungen, erklärte Diedenhofen. „Ich freue mich immer über motivierte Praktikantinnen und Praktikanten, die in meinem Team mitarbeiten. Mir ist es wichtig, gerade junge Menschen für die Politik zu begeistern! Ein Praktikum ist eine wunderbare Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und sich mit eigenen Ideen einzubringen“, so Diedenhofen bei der Verabschiedung der Studentin (clk)