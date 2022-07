Lions Club Bad Marienberg hat mit Barbara Hombach eine neue Präsidentin

Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

BAD MARIENBERG – Lions Club Bad Marienberg hat neue Präsidentin – Barbara Hombach gestaltet interessantes Jahr

Seit zwei Jahren endlich wieder eine Präsidentenübergabe „in echt“. Nachdem der Club in den Staffelstab des Präsidentenamtes in den vergangenen zwei Jahren stets virtuell weitergeben musste, war in diesem Jahr erfreulicherweise wieder Feier in Präsenz möglich.

Turnusgemäß wechselt im Sommer eines jeden Jahres das Amt des Präsidenten. So auch im Lions Club Bad Marienberg. Auf Thomas Kaleja folgt nun Barbara Hombach.

Der scheidende Präsident und die neue Präsidentin hatten zur einer sommerlichen Feier auf den Birkenhof in Nistertal geladen.

Thomas Kaleja ließ sein Jahr Revue passieren. Er verwies auf Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten des Clubs, die trotz Covid zur Freude der Lionsmitglieder in den letzten zwölf Monaten stattfinden konnten.

Seine Nachfolgerin verlieh ihrer Freude Ausdruck über die von ihm geleistete Arbeit im vergangenen Lionsjahr. Barbara Hombach bedankte sich auch für das in sie gesetzte Vertrauen, freut sich auf die kommenden Aufgaben und stellte ihr abwechslungsreiches Jahresprogramm vor.

Der amtierende Governor des Distriktes Westfalen Lippe, Dieter Schubmann-Wagner, war eigens angereist, um hohe Auszeichnungen zu überreichen: Mit Amelie Schmidt-Bovendeert, Barbara Hombach, Edelbert Schilling und Georg Huf freuten sich gleich vier verdiente Mitglieder des Lions Club Bad Marienberg über die große Ehre, den Melvin Jones Fellowship Award für außergewöhnliches Engagement entgegennehmen zu können. www.lionsclub-bad-marienberg.de (Doris Kohlhas) Fotos: Doris Kohlhas