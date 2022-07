Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „AzubiMobil“: Erfolgreicher Projektbesuch in der Kreisverwaltung

Wie viel Spaß es machen kann, Elektromobilität im eigenen Betrieb zu testen und dabei die Mobilität junger Menschen zu verbessern, macht das Projekt „AzubiMobil“ vor: Drei teilnehmende Unternehmen aus dem Landkreis Altenkirchen stellen den eigenen Azubis kostenlos Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Diese können für Fahrten zur Ausbildungsstelle, Berufsschule und auch für private Fahrten genutzt werden. Im Gegenzug müssen sich die jungen Menschen in der Gesellschaft sozial engagieren. Das kann die Einkaufsfahrt für den älteren Nachbarn sein, Rasenmähen oder die Mitnahme von anderen Azubis zur Berufsschule. Die Unternehmen selbst verpflichten sich, eine Ladesäule oder Wallbox auf dem Betriebsgelände anzubringen.

Seit Herbst 2021 fahren die „AzubiMobile“ mit dem gleichlautenden bunten Logo nahezu geräuschlos durch den Landkreis, denn es handelt sich dabei um reine Elektrofahrzeuge. Das Verbundprojekt der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen und der neuland+ GmbH & Co. KG wird über einen Zeitraum von zwei Jahren zu 80 Prozent vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Das Demonstrationsvorhaben des Bundes „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“ umfasst neben diesem rund 40 weitere Modellprojekte. Das Ziel: Praktische und innovative Lösungsansätze für verschiedene Mobilitätsbedürfnisse mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln und Organisationsstrukturen in ländlichen Räumen erproben. Mit der Evaluierung der Projekte, die alle einen hohen Innovationscharakter aufweisen und damit als Vorlage für zukünftige Ansätze und Ideen dienen können, wurde die Universität Kassel betreut.

Um sich ein Bild vor Ort zu machen und alle Sichtweisen im Projekt zu beleuchten, stattete die Universität, vertreten durch Dr. Melanie Herget, der Kreisverwaltung Ende Juni einen Besuch ab. Neben einer Präsentation des aktuellen Projektstands wurden mit den am Projekt beteiligten Akteuren Interviews geführt. Zum Abschluss kamen alle für ein Foto auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung zusammen – natürlich durften dabei die „AzubiMobile“ nicht fehlen.

Foto: Gruppenbild mit „AzubiMobilen“: (v.l.) Timo Bröker (Werit), Lars Kober (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Farzan Hassani (Werit), Ece Celik (Sparkasse Westerwald-Sieg), Fides Ottens (Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen) Ingo Etzbach und Lucas Hopp (beide Sparkasse Westerwald-Sieg). (Foto: Kreisverwaltung)