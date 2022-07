Verkehrsunfall auf der Steimeler Straße in Puderbach – Fußgänger angefahren

Veröffentlicht am 11. Juli 2022 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsunfall auf der Steimeler Straße in Puderbach

Freitagnachmittag, 08. Juli 2022, gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Steimeler Straße in Puderbach. Die 62jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr mit ihrem PKW die Steimeler Straße in Richtung Steimel. An der Einmündung Steimeler Straße/Schulstraße übersah sie am Fußgängerüberweg den von rechts kommenden 19jährigen Fußgänger aus der Gemeinde Oberdreis. Es kam zur Kollision, der Fußgänger wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei