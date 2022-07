Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

EHLSCHEID – Sachbeschädigung an Fahrzeug in Ehlscheid, Am Kurpark

Zum wiederholten Male kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 07 auf 08. Juli 2022, zwischen 22:30 und 00:30Uhr in Ehlscheid, Am Kurpark, zu einer Sachbeschädigung an einem dreirädrigen Fahrzeug der Marke Piaggio. Das Fahrzeug wurde durch unbekannte Täter umgeworfen und beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei