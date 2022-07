Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein Workshop geht im Haus Felsenkeller neu an den Start – Selbstbehauptung und -verteidigung für Jugendliche“ am 30. und 31. Juli.

Leicht kann man in Situationen geraten, in denen man sich nicht wohlfühlt und die wir nicht kontrollieren können. Sei es das betrunkene Gegenüber im Club, die etwas zu aggressiven Mitschüler*innen auf dem Schulhof oder unangenehme Anzüglichkeiten eines fremden Menschen. Besonders junge Menschen sind gefährdet und Eltern sorgen sich um das „Was könnte alles passieren?“. Manchmal können auch Kids ohne Vorkenntnisse sich diesen Situationen einfach entziehen, indem sie in der Menschenmenge oder im nächsten Klassenraum verschwinden. Manchmal aber nicht. Wie reagiert man dann? Was kann man tun, um in solchen Situationen selbstbewusst aufzutreten und dem Gegenüber nicht die Kontrolle zu überlassen? Junge Menschen ab 12 Jahren finden in diesem Workshopwochenende heraus, wie sie sich in kniffligen Situationen selbst behaupten, aber auch anderen beistehen können.

Dabei stehen vier Hauptthemen im Fokus. Die Körpersprache: Wann wirke ich selbstbewusst und wann nicht? Der Tonfall: Wie behalte ich die Kontrolle über meine Stimme? Die Rhetorik: Wie wehre ich mich mit Worten und was kann ich sagen? Und schlussendlich die praktische Selbstverteidigung: Schlag-, Tritttechniken und Griffbefreiungen werden geübt. Dieser Workshop setzt wichtige Impulse und sensibilisiert. Das wird, Jungen und Mädchen, groß oder klein Grundlagen mitgeben, um für sich oder andere einzustehen. Für die Zukunft ist ein umfangreicheres Angebot in Planung. Denn: Nur wer sich regelmäßig und tiefergehend mit der Materie beschäftigt, wird auf Dauer Erfolge sehen. Eingeladen sind alle jungen Menschen ab einem Alter von 12 Jahren. Das Wochenende 30. und 31. Juli, jeweils von 12:00 bis 15:00 Uhr wird Werkzeug an die Hand geben, sich einfach sicherer zu fühlen. Die Gebühr beträgt 38 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.