Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann im Austausch mit der Polizeiinspektion Neuwied

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann sucht regelmäßig das Gespräch mit den Bediensteten der kommunalen Ordnungskräfte. Hierfür besuchte Horstmann kürzlich die Polizeiinspektion (PI) Neuwied, um von PI-Leiter Matthias Päselt, seinem Stellvertreter Peter Leinz sowie dem stellvertretenden Leiter der Kripo, Wolfgang Kluwig, zur aktuellen Polizeiarbeit informiert zu werden. Vor allem die momentanen Herausforderungen im Polizeialltag und die Situation der Personal- und Sachausstattung wurden hier intensiv miteinander besprochen.

Beeindruckt zeigt sich die Landtagsabgeordnete von dem Engagement der Einsatzkräfte, wie sie mitteilt: „Das Land Rheinland-Pfalz investiert stetig in moderne Ausstattung und hat aktuell so viel Polizeibeamtinnen und -beamten wie noch nie beschäftigt. Daran sieht man, welch hohen Stellenwert unsere Polizei genießt. Das ist auch für die Zukunft unabdingbar. Ich bin sehr froh über die Beamtinnen und Beamten, die sich alle mit so großem Elan in ihre Arbeit einbringen“.

Die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten wolle Horstmann auch künftig bestmöglich begleiten, wie sie abschließend sagt: „Den Einsatz, mit dem alle Beschäftigten für unsere Gesellschaft und unser friedliches Miteinander tagtäglich beitragen, kann man kaum ausreichend würdigen. Hierfür bin ich sehr dankbar und freue mich auf einen weiteren konstruktiven Austausch“.

Foto: (v.l.): Der stellvertretende Leiter der Kripo, Wolfgang Kluwig, die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann, PI-Leiter Matthias Päselt sowie sein Stellvertreter Peter Leinz sprachen über die aktuelle Situation.“