Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

WEYERBUSCH – VdK Ortsverband Weyerbusch lädt seine Mitglieder mit Partner zum Grillfest ein.

Wie gewohnt findet das Grillfest des VdK Ortsverbandes Weyerbusch in Hasselbach im Bürgerhaus am Sonntag, 18. September 2022, ab 11Uhr statt. Der Vorstand geht davon aus, dass die Mitglieder auch dieses Mal den Grill und das Kuchenbüfett mit füllen werden. Die Besucher dürfen sich auf einen kleinen Hobbymarkt und ein paar schöne Stunden in geselliger Runde freuen. Der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung. Laut Vorstandsbeschluss findet in diesem Jahr keine Tagesfahrt statt. Wenn die Coronaregeln es zulassen, gibt es einen Adventsbrunch! Der Termin wird noch bekannt gegeben. Für eine bessere Planung ist es notwendig sich anzumelden. Anmeldung für das Grillfest bitte bei Christa Müller 02685-9880087.