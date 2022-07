Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – So social ist die Stadtverwaltung Neuwied – Events und individuelle Erlebnisse auf @neuwiederleben

Erlebnisangebote, Touristisches und Events vermarktet die Stadtverwaltung Neuwied auf Instagram jetzt unter dem Namen @neuwiederleben. Der Social-Media-Auftritt der Stadt werde dadurch weiter geschärft, erläutert das Pressebüro.

Auf Instagram ist die Stadtverwaltung mit zwei Profilen vertreten. Das eine, @deichstadt_neuwied, gibt Einblicke in die tägliche Arbeit der verschiedenen Ämter und Abteilungen der Verwaltung, stellt das Kollegium vor und informiert die Bürgerinnen und Bürger über wichtige Neuerungen. Auch Anleitungen zu Behördengängen und Fragerunden mit Projektverantwortlichen werden unter @deichstadt_neuwied angeboten.

„Trocken, und ein wenig sexy“ – so beschreibt Social-Media-Managerin Maxie Meier den Stil, in dem hier kommuniziert wird. „Instagram ist schon lange mehr als Essensbilder und Badezimmer-Selfies. Die Leute wollen Nachrichten, praktische Infos und alles, was ihren Lebensalltag bestimmt, auch über Instagram ausgespielt bekommen – das zeigen Studien bereits seit Jahren.“ Natürlich, so fügt sie hinzu, bedürfe es dazu einer anderen Ansprache als etwa in einer Informationsbroschüre oder einem Schriftsatz, sodass der Social-Media-Auftritt der Stadtverwaltung einen zunehmend persönlichen Charakter bekommt.

„Wir möchten hier ganz bewusst anders kommunizieren als über unsere Pressemitteilungen“, erläutert Pressebüro-Leiter Erhard Jung, „Dabei legen wir auch größten Wert darauf, keinesfalls die Nische der unabhängigen Medien zu besetzen.“ Im Gegenteil: Die Ansprache über Social Media solle den Bürgerinnen und Bürgern Lust auf klassische Medien machen, indem kleine Häppchen aktueller Themen serviert werden, die das Interesse an detaillierter journalistischer Berichterstattung wecken.

Eine inhaltlich gänzlich andere Ausrichtung hat dagegen der zweite Instagram-Account der Stadtverwaltung: @neuwiederleben. Bisher hieß er @stadtmarketing_neuwied, „aber wer wir sind, ist nicht so wichtig wie das, was wir tun: Wir machen Neuwied erlebbar und bereichern damit das Neuwieder Leben“, erklärt Julia Kloos-Wieland vom Amt für Stadtmarketing den neuen Namen.

Mit den zahlreichen großen oder auch intimeren Events, den touristischen Angeboten und Mitmach-Aktionen, die ihr Amt organisiert, biete sich mehr als genug Material, um einen eigenen Kanal zu bespielen. Das dachten sich im Herbst 2020 auch die Stadtmarketing-Auszubildenden Melina Manns und Antonia Schneider, die mit ihrem Konzept eines ersten Instagram-Accounts für die Stadt Neuwied ihre Amtsleiterin Petra Neuendorf und den Stadtvorstand überzeugt hatten. Seitdem hat der Kanal eine beachtliche Zahl an Followern und erhält regelmäßig Angebote für Werbekooperationen oder Anfragen, privat organisierte Events zu bewerben.

„Das müssen wir leider grundsätzlich ablehnen – und zwar auch, um nicht mit den Lokalmedien um die Aufmerksamkeit der Leserschaft zu konkurrieren“, betont Petra Neuendorf und erklärt die Auswahl der auf @neuwiederleben vorgestellten Events und Angebote: Es sind durchweg Projekte, bei denen die Stadtverwaltung mit ihren verschiedenen Ämtern und Abteilungen Organisatorin oder Kooperationspartnerin ist.

„Die Vielfalt unserer täglichen Arbeit wird für die Menschen greifbar, wenn sie sehen, wie viel Abwechslung auf beiden Instagram-Kanälen und auf unserer Facebook-Seite ‚neuwied.de‘ gezeigt wird“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. Das äußerten auch die Bürgerinnen und Bürger immer wieder im persönlichen Gespräch oder über Messenger-Nachrichten, denn das Gesprächsangebot über die Sozialen Medien werde rege genutzt. „Diese Form der Bürgernähe verlangt unserem Kommunikations-Team viel ab, das ist mir bewusst. Aber ich möchte, dass jede Bürgerin und jeder Bürger weiß: Meine Stadtverwaltung ist für mich da.“