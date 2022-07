Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

DERSCHEN – Verkehrsunfall mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis in Derschen

Ein 21jähriger Pkw-Fahrer wollte am Freitagabend, 08. Juli 2022, gegen 23.36 Uhr, vom Parkplatz des Sportplatzes wegfahren. Aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades fuhr er zunächst in einen Graben, stieß bei weiteren Rangiermanövern gegen einen anderen geparkten Pkw. Der 21jährige konnte außerdem keine Fahrerlaubnis nachweisen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Schaden, so die Polizei, liegt insgesamt im vierstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei