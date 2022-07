Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Pkw in Wissen, in der Rathausstraße

Von unbekannten Tätern wurden am Samstagmorgen, 09. Juli 2022, gegen 03.50 Uhr, an zwei auf dem Parkplatz der Volksbank abgestellten Pkw die Außenspiegel vermutlich durch Treten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 02742/935-0 zu melden. Quelle: Polizei