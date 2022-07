Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht in Betzdorf, in der Fichtestraße

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Samstag und Freitag, 02 und 08. Juli 2022, zwischen 10.00 und 15.30 Uhr, beim Befahren eines Parkplatzes zum Anwesen den stabilen Pfosten eines Metallzaunes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Während des Tatzeitraumes befand sich auch eine Baustelle an der Örtlichkeit, so dass möglicherweise auch ein Baustellenfahrzeug als Verursacher in Betracht kommen könnte. Der Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Zeugen werden gesucht: Tel.: 02741/926-0. Quelle: Polizei