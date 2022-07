Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

BETZDORF – Fahrraddiebstahl in Betzdorf, in der Bahnhofstraße

Von unbekannten Tätern wurde am Freitagvormittag, 08. Juli 2022, zwischen 08.25 und 10.30 Uhr, in Betzdorf, in der Bahnhofstraße ein am Bahnhof Betzdorf abgestelltes und verschlossenes E-Bike entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, bitte melden unter 02741/926-0. Quelle: Polizei