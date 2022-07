Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung in Wissen, im Frankenthal

Durch unbekannte Täter wurde am Donnerstagabend, 07. Juli 2022, gegen 18.30 Uhr, in Wissen, im Frankenthal das Holzgelände des Zwangsarbeiterdenkmals, das als Absturzsicherung von Mauerresten dient, beschädigt und gleichzeitig die Gedenktafel mit grüner Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei