Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz des Einkaufszentrums in Bendorf

Am Donnerstag, 07. Juli 2022, kam es in der Zeit zwischen 17:00 und 17:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Bendorf. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde beim Befahren des Parkplatzes ein geparkter PKW beschädigt. An dem grünen Fahrzeug konnten noch weiße Restlackanhaftungen gesichert werden. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Quelle: Polizei