Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

NEITERSEN – „One of These“ eröffnet im Neiterser „Kultur-Salon“ das kulturelle Wochenende im Juli

Das letzte Wochenende im Kultur-Salon in der Wiedhalle Neitersen eröffnete die Band „One Of These“ mit Pink Floyd Tribute und Songs aus dem Pink Floyd Album „The Wall“. Für das Publikum, das hatte sich im warmer Abendstunde zahlreich in der Kulturhalle eingefunden, sollte es ein unvergessener Abend werden. Nichts fehlte was ein Pink Floyd Fan erwartete. Gut drei Stunden präsentierten die Musiker ohne Pause die Hits von Pink Floyd. Fotos: Renate Wachow