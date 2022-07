Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

NEITERSEN – Fatcat, die Band um Kenny Joyner, rockt den Neiterser „Kultur-Salon“

Das zeichnet Musiker, Vollblutmusiker, wirklich aus, wenn sie auf der Bühne alles geben, obwohl sich unten, einen Meter tiefer, im riesigen Saal, so gut wie nichts bewegt. Die Besuchermenge am Freitagabend war mehr als überschaubar. Es trieb Veranstalter, Musiker und auch denjenigen die sich im Kultur-Salon in Neitersen an diesem Abend recht verloren vorkamen, sprichwörtlich die Tränen in die Augen.

Die acht Musiker um den deutsch-amerikaner Kenny Joyner ließen es sich von der ersten Minute an nicht anmerken. Sie präsentierten eine optimale Live-Show. Funk, Soul und oder Rock, es krachte zwei Stunden volles Rohr. Da muss man nicht großartig in die Kiste der außergewöhnlichen Wortwahl greifen, die Jungs sind einfach spitze. Sänger Kenny brauchte seine Mannen nicht mitreißen, sie waren jederzeit auf gleicher Höhe, ob zusammen oder als Solisten. Diese Show vor vollem Haus! Die Hütte hätte gebebt. Die, die Fatcat genießen durften, werden sich wünschen und freuen sie noch einmal vor vollem Haus erleben zu dürfen. Die Fotografen vom Bürgerkurier sind begeistert. Fotos: rewa und diwa