Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Früher gab es am Montag den Luftballonumzug

Nach der Wiederbegründung des Wissener Schützenvereins im Juni 1950 führte man auch eine neue Tradition ein: den Luftballonumzug am Schützenfestmontag. Dann ging es in einem fröhlichen Zug vom Festzelt in Richtung Innenstadt. Jedes Mal beteiligten sich hunderte von einheimischen und „zugereisten“ Festbesuchern an dem bunten Spektakel. Seit 2015 ist dies jedoch zum allgemeinen Bedauern Geschichte. Aber vielleicht lässt sich die schöne Tradition ja irgendwann wiederbeleben. Die historische Aufnahme eines Luftballonzugs ist um 1960 entstanden. Sie zeigt mit Ballons „bewaffnete“ Festgäste aus Nisterbrück. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis