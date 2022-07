Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspendetermin in Birken-Honigsessen

Der Mangel an Blutkonserven ist eklatant, auf der anderen Seite wird der Bedarf immer größer. Allein in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland werden täglich gut 3.500 Blutkonserven gebraucht. Einzelne Komponenten wie die weißen Blutplättchen können nur maximal vier Tage lange aufbewahrt werden. Wichtig ist deshalb, dass kontinuierlich gespendet wird. In Birken-Honigsessen ist dies kein Problem. Für den jüngsten Termin in der Grundschule hatten sich 50 Spender angemeldet. Elf davon waren zum allerersten Mal mit von der lobenswerten Partie, was sowohl die vier ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der örtlichen DRK-Bereitschaft als auch die Mitarbeiter des Blutspendediensts West sehr freute: „Hier werden sich die Mitbürger ihrer Verantwortung gegenüber der Mitmenschen bewusst!“ Nicht vergessen solle auch werden, dass es schließlich jeden treffen kann, dass bei einer Erkrankung oder nach einem Unfall lebensrettendes Blut übertragen werden muss. In Birken-Honigsessen hatte Simone Demmer, die zum dritten Mal spendete, Sohn John mitgebracht, der ganz interessiert beobachtete, was hier so passiert. Sebastian Steffes war zum ersten Mal mit von der lobenswerten Partie, Ulrike Stahl (ebenfalls aus Birken-Honigsessen) konnte ihren zweiten Termin realisieren. (bt) Fotos: Bernhard Theis