Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenparade am Sonntag

Am Sonntag strebt das Wissener Schützenfest seinem Höhepunkt zu. Um 11.45 Uhr findet wie gewohnt ein großes Standkonzert auf dem Kirchplatz statt. Dann zeigen die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, der Musikverein Scheuerfeld und The Clan Pipers aus Frankfurt was in ihnen steckt.

Der gastgebende Schützenverein mit den verschiedenen Abteilungen und die vielen Gastvereine sowie Musikkapellen treten um 15 Uhr auf der Rathausstraße zwischen Abzweigung Mittelstraße und Bahnhof an. Alle Augen richten sich dann auf die frischgebackenen Majestäten: Schützenkönig Fabian Brenner und seine Königin Lea, Jungschützenkönig Maximilian Weidenbruch und Schülerprinzessin Jana Neuhoff. Ein Vereinsmitglied gibt zackig das Kommando „Stillgestanden“, woran sich aber erfahrungsgemäß nicht alle Schützen halten. Dann geht es strammen Schrittes, die Stadt- und Feuerwehrkapelle vorneweg, quer durch die Stadt. Auf dem Markplatz erweist man dem Schützenkönig mitsamt Hofstaat die Ehre mit der Hand am Schützenhut. Einige Teilnehmer werden vielleicht im Stechschritt marschieren, was aber noch geübt werden muss. Vor dem Rathaus steigen die Majestäten über die herab gehaltenen Holzgewehre einer der Abteilungen, was immer ein großer Spaß ist. Dann steuert der Festzug das geräumige Zelt auf dem Schützenplatz in der Köttingsbach an.

Die historischen Aufnahmen sind in den 1950er Jahren entstanden. Zu sehen ist das Antreten auf der Rathausstraße und das Defilee auf dem Marktplatz, der damals noch gepflastert war. (bt) Fotos: Archiv Bernhard Theis