Veröffentlicht am 8. Juli 2022 von wwa

UNKEL – Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Am späten Mittwochabend, 06. Juli 2022, kam es zum Zusammenstoß zweier Radfahrer im Einmündungsbereich Im Pösten – Am Bahndamm – Siebengebirgsstraße. Ein 21jähriger Fahrradfahrer aus Erpel kam mit seinem Rad aus Richtung Am Bahndamm und wollte geradeaus weiter in der Siebengebirgsstraße fahren. Eine 42jährige Frau aus Bad Honnef kam aus der Straße im Pösten und wollte nach links auf die Straße Am Bahndamm in Richtung Bad Honnef abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Radfahrer aus Erpel kein Licht am Fahrrad und trug auch keinen Helm. Er verletzte sich durch den Sturz. Weiterhin stellte die Polizei fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. Quelle: Polizei