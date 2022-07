Veröffentlicht am 8. Juli 2022 von wwa

LINZ (Rhein) – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl

Montagnachmittag, 4. Juli 2022, kam es gegen 15:50Uhr auf der B 42 zwischen Rheinbrohl und Bad Hönningen zu einem Verkehrsdelikt unter Beteiligung eines Ford Transits mit Neuwieder Zulassung. Die Polizei Linz am Rhein sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer eines hellen Kleinwagens, der sich im Gegenverkehr befand. Die Polizei Linz am Rhein bittet darum, sachdienliche Hinweise an die 02644-9430 oder an pilinz.wache@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei