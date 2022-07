Veröffentlicht am 8. Juli 2022 von wwa

UNKEL – Auffahrunfall führt zu Verkehrsbeeinträchtigung auf der B 42

Am Mittwoch, 06. Juli 2022, kam es gegen Nachmittag zu einem Auffahrunfall auf der B 42 in Höhe Unkel. Die beteiligten PKW waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war eine Fahrspur der Bundesstraße blockiert und der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs bildete sich ein größerer Rückstau. Quelle: Polizei