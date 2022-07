Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

DAADEN – Sabines #FreiTalk in Daaden auf dem Fontenay-le-Fleury-Platz – Offenes Ohr am Freitagnachmittag

Am Freitag, den 15. Juli 2022, von 16:00 bis 17:00 Uhr auf dem Fontenay-le-Fleury-Platz haben Mitbürger mit einem Anliegen, die Möglichkeit, ganz barrierefrei, mit unserer heimischen Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler Kontakt aufzunehmen.

„Zwischenmenschliche Kontakte und Bürgernähe geben mir immer wichtige Impulse für meine politische Arbeit im Landtag. Die Sorgen und Nöte der Bürger und Bürgerinnen bringen es oft auf den Punkt und häufig sind durch dieses Wissen Hilfen und Unterstützungen auf landespolitischer Ebene möglich“, erläutert Bätzing-Lichtenthäler ihr Bestreben, so häufig wie möglich in den lockeren und ungezwungenen Kontakt mit den Menschen in ihrem Wahlkreis zu treten.

Wer zu diesem Termin verhindert sein sollte, jedoch ein Anliegen hat, der ist natürlich herzlich eingeladen den nächsten „Sabines Stammtisch“ zu besuchen, der übrigen schon am gleichen Abend, auch in Daaden im Gasthaus Koch von 19 bis 20 Uhr stattfindet, oder bei „Sabine bewegt“ mit dabei zu sein. Informationen dazu finden sich immer frühzeitig auf der Website www.baetzing-lichtenthaeler.de, oder wie hier, in der örtlichen Presse. Es werden auch in regelmäßigem Turnus Bürgersprechstunden angeboten. Kontakt bitte über das Wahlkreisbüro in Betzdorf unter: 02741/25454 aufnehmen.