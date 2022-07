Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Studienabschluss und Studienbeginn – Bürgermeister gratulierte zu bestandenen Abschlüssen und begrüßte neue Studierende

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung gab es gleich mehrere Gründe zum Feiern. Die Beamtenanwärter Hannah Schuh und Lars Böhning konnten ihr dreijähriges duales Studium zum Bachelor of Arts im Bereich „Verwaltungswirtschaft“ an der „Hochschule für öffentliche Verwaltung (HöV)“ in Mayen erfolgreich abschließen. Aus diesem Anlass wurden sie nun durch Bürgermeister Fred Jüngerich zu Beamten und Verbandsgemeinde-Inspektoren auf Probe ernannt. „Es ist schön, Euren Werdegang miterleben und auch ein wenig mitgestalten zu dürfen. Wir gratulieren Euch herzlich zu Euren guten Abschlüssen und sind froh, Euch auch nach dem Studienabschluss attraktive Stellen bieten zu können“, so Bürgermeister Jüngerich bei der offiziellen Übergabe der Ernennungsurkunden.

Hannah Schuh ist künftig in den Bereichen Vergabestelle, Ehrenamtsarbeit und LEADER im Fachbereich Organisation eingesetzt. Lars Böhning wurden die Aufgaben als Haushaltssachbearbeiter für einige Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde im Fachbereich Finanzen übertragen.

Mit dem Abschluss der Studierenden im dritten Studienjahr ist zugleich der Startschuss für die neuen Beamtenanwärter gefallen. In diesem Jahr konnten gleich drei neue Mitglieder im Kollegium begrüßt werden. Jule Maria Arents, Niels Schröder und Niklas Graben haben zum 1. Juli 2022 ihr Studium an der „Hochschule für öffentliche Verwaltung“ in Mayen aufgenommen.

Jule Maria Arents absolvierte nach ihrem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zur Sattlerin im Reitsportbereich, bevor sie sich für das Studium der Verwaltungswirtschaft entschied. Niels Schröder lernte die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Vorfeld bereits als Jahrespraktikant kennen. Nachdem er bei der Verbandsgemeinde Selters erfolgreich den mittleren Dienst absolvierte, kehrt er nun mit Beginn seines Studiums zur Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld zurück. Niklas Graben ist mit der Verbandsgemeindeverwaltung bereits bestens vertraut, bei der er erst Ende Juni eine erste Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten erfolgreich abschließen konnte.

Bürgermeister Jüngerich begrüßte die neuen Anwärter und wünschte ihnen alles Gute für ihren Werdegang bei der Verbandsgemeinde und ihr Studium in Mayen.

Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen zu den bestandenen Studienabschlüssen und dem Studienbeginn überbrachte Personalratsvorsitzender Mathias Rabsch.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beschäftigt als eine der größten Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz derzeit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern der Region. Aufgrund der Vielfalt an Aufgaben und Beschäftigungsmöglichkeiten werden jährlich Ausbildungsplätze in den verschiedensten Bereichen angeboten. Fotos: Verbandsgemeindeverwaltung