Veröffentlicht am 8. Juli 2022 von wwa

VG KIRCHEN – Beförderungen und Ausbildungsstart bei der Verbandsgemeinde Kirchen

Gleich vier Beförderungen standen jetzt bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) an. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates fielen die Beschlüsse, Petra Urigshardt und Patrick Brück zur Amtsrätin bzw. zum Amtsrat zu befördern. Außerdem wurden Michael Dützer zum Verbandsgemeindeveraltungsoberrat und Marie-Therese Orthen zur Verbandsgemeindeoberinspektorin befördert. Alle Beförderungen erfolgten mit Wirkung zum 1. Juli 2022.

Bereits in der Märzsitzung des Verbandsgemeinderates war beschlossen worden, die Verbandsgemeindeinspektorin auf Probe Ann-Christin Betz nach Ablauf der dreijährigen Mindestprobezeit mit Wirkung zum 1. Juli 2022 zur Beamtin auf Lebenszeit zu ernennen.

Zudem hat für drei junge Nachwuchskräfte am 1. Juli die Ausbildungszeit begonnen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde legten Teresa Muhl, Simon Rommersbach und Elias Bohl anlässlich ihrer Ernennung den Diensteid ab. Muhl wurde zur Verbandsgemeindesekretäranwärterin und Rommersbach sowie Bohl zu Verbandsgemeindeinspektoranwärtern ernannt. Sie werden in den kommenden Jahren das berufsbegleitende Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen absolvieren.

Bereits erfolgreich abgeschlossen hat Cathrin Mack ihre Ausbildung zur Verwaltungswirtin. Sie nimmt als Verbandsgemeindesekretärin seit 1. Juli 2022 Aufgaben im Bereich der Verbandsgemeindekasse wahr.

Bürgermeister Andreas Hundhausen wünschte am Schluss den neuen Auszubildenden einen motivierten Start in ihre Ausbildungszeit und allen anderen weiterhin einen erfolgreichen Lebensweg. Den Glückwünschen schlossen sich Ausbildungsleiterin Swetlana Neufeld und Personalratsvorsitzender Alexander Grindel an.

Foto: Zahlreiche Urkunden wurden jetzt im Rahmen von Beförderungen und Ernennungen bei der VG Kirchen überreicht. Ganz vorne die neuen Auszubildenden (von links) Elias Bohl, Simon Rommersbach und Teresa Muhl.