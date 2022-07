Veröffentlicht am 9. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Von A wie Aquarell bis Z wie Zumba: Startschuss für das neue Programm der Volkshochschulen im Kreis – Halbjahresprogramm erscheint nur digital – Download ab sofort möglich

Das neue Programm der Volkshochschulen im Kreis Altenkirchen für das zweite Halbjahr 2022 ist da. Ab sofort finden es alle Interessenten als Download im PDF-Format auf der Website vhs.kreis-ak.eu. Bei mehr als 400 Kursen kreisweit heißt es zunächst: Überblick verschaffen!

Keine Frage: Allen hat die Corona-Pandemie in den letzten Jahren viel abverlangt. Auch die Planungen der Volkshochschulen im Landkreis Altenkirchen wurden und werden vielfach durchkreuzt, Begegnungen in den Kursen waren nur noch eingeschränkt möglich und es wurde Abstand gehalten. Und dennoch: Die Volkshochschulen im Landkreis sind stets ein Ort des voneinander und miteinander Lernens geblieben. Positiv mag sein, dass wir inzwischen gelernt haben, dass Not erfinderisch macht und somit neue Wege gefunden wurden. Wer hätte noch im Frühjahr 2020 gedacht, dass es kein gedrucktes Volkshochschulprogramm gibt? Wer konnte sich vorstellen, dass zahlreiche Sprachkurse oder Fortbildungen für Erzieher und Erzieherinnen inzwischen problemlos im Onlineformat stattfinden?

Seit vielen Jahren wurde der Kurskatalog immer zum Semesterbeginn herausgegeben, bis 2020 erschien er zweimal jährlich, jeweils mit 130 bis 150 Seiten pro Ausgabe. Doch die klassischen Programmhefte stehen gerade auf dem Prüfstand, beschleunigt durch die Corona-Pandemie und die Digitalisierung Die Auflagen sanken, immer weniger Menschen wollten den dicken „Kurs-Wälzer“ mitnehmen – nicht nachhaltig, zu teuer und nicht flexibel. So haben sich die Volkshochschulen von Flammersfeld bis Herdorf entschieden, das aktuelle Programmheft für das zweite Halbjahr ausschließlich im Digitalformat zu veröffentlichen.

Im neuen Programm haben sowohl Onlineangebote als auch Kurse in Präsenz ihren Platz gefunden. „Am Fotoworkshop teilnehmen, sich mit den Geheimnissen der Kräuterapotheke beschäftigen, fremde Sprachen oder Entspannungstechniken lernen, unter fachkundiger Begleitung touristische Highlights im Kreis erkunden oder doch ein Online-Computerkurs buchen? Die Volkshochschulen bieten wie gewohnt ein breites Spektrum an Bildungsangeboten praktisch ‚direkt vor der Haustür‘ wie wohl keine zweite Institution im Landkreis“, betonte Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule, bei der Vorstellung des aktuellen Programmheftes. Mit einer breit gefächerten Angebotspalette, die von Excel-Workshops und Online-Deutschkursen über Smartphone- und zahlreiche Gesundheitskurse bis hin zum Sprachenlernen mit Muße für Ältere reicht, starte die Kreisvolkshochschule mit Zuversicht in das zweite Halbjahr.

Zudem stellt das Halbjahresprogramm eine Premiere dar: Erstmals sind alle Angebote der Volkshochschulen an allen Standorten im Landkreis Altenkirchen in einem Heft zu finden. Die beiden eigenständigen Volkshochschulen Herdorf und Betzdorf-Gebhardshain präsentieren ihre Veranstaltungen erstmals gemeinsam mit denen der Kreisvolkshochschule Altenkirchen und ihren Außenstellen, so haben Interessenten nun alles auf einen Blick. Der Direktlink zum PDF-Dokument: https://vhs.kreis-ak.eu/page_/Serve/download/ID/919/f/vhs-programm-2022-endversion.pdf