NEUWIED – Bundestagsabgeordneter Diedenhofen besichtigt THW-Standort in Neuwied

Einen detaillierten Überblick über Unterkunft und Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW) in Neuwied verschaffte sich Martin Diedenhofen bei seinem Besuch des dortigen Ortsverbandes. Gemeinsam mit seiner Büroleiterin Gaby Wirtz wurde der Bundestagsabgeordnete vom Ortsbeauftragten Björn Harrenberger und dessen Stellvertreter Tobias Schenkelberg empfangen und über das Gelände geführt. „Die Einsatzkräfte des THW leisten hochprofessionelle und unglaublich wichtige Hilfe in schwierigen Situationen. Die Politik muss diesen Einsatz der Hilfskräfte bestmöglich unterstützen, beispielsweise mit Geldern für moderne Ausrüstung“, betonte Diedenhofen im Anschluss.

Die 2015 bezogene Liegenschaft in Neuwied bilde die Grundlage für einen funktionierenden Zivil- und Katastrophenschutz in der Region, so der Ortsbeauftragte Harrenberger. Sie besteht aus einem Ausbildungs- und Sozialgebäude, einer Fahrzeughalle mit acht LKW Stellplätzen sowie einem Carport mit drei Stellplätzen für Aufbauten und Anhänger. „Neben der Ausstattung und den technischen Voraussetzungen legen wir großen Wert auf gut ausgebildete und qualifizierte Einsatzkräfte. Im Ernstfall müssen Mensch und Technik eine Einheit bilden und wie Zahnräder reibungslos ineinandergreifen“, erklärte Harrenberger seinen Gästen.

Ob Hochwasser, Ölschaden oder Lawinengefahr – die Liste der Einsatzmöglichkeiten für das THW ist lang und vielfältig. Um den verschiedenen Anforderungen des Bevölkerungsschutzes und der örtlichen Gefahrenabwehr gewachsen zu sein, setzt das THW auf eine Kombination von universellen Bergungsgruppen und spezialisierten Fachgruppen wie zum Beispiel für Elektroversorgung oder Infrastruktur.

Emotional bewegend berichteten die beiden THWler über die langandauernden Einsätze nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. „Das lässt unsere Einsatzkräfte natürlich nicht kalt. Deswegen sorgen wir auch für eine psychische Betreuung nach den Einsätzen“, erklärte Harrenberger. „Es ist beeindruckend zu sehen, was Sie mit Ihren Teams für die Gemeinschaft leisten und das überwiegend ehrenamtlich. Ich danke Ihnen und allen Helferinnen und Helfern, die Menschen in Not professionell Hilfe leisten. Dieses freiwillige Engagement ist von unschätzbarem Wert“, bekräftigte Diedenhofen abschließend.