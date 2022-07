Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Heilpflanzen, Brotgetreide und Blumenpracht: Kreisvolkshochschule organisiert Besuch und Führung im Freilichtmuseum Lindlar

Bergische Tradition und Geschichte, Handwerk und Landarbeit sowie Ökologie hautnah erleben und dabei die herrliche Natur genießen: Nirgendwo ist das besser möglich, als bei einem Besuch im Lindlarer Freilichtmuseum. Idyllisch eingebettet in Wiesen und Felder vermitteln zahlreiche historische Gebäude, die an ihren ursprünglichen Standorten ab- und im Freilichtmuseum originalgetreu wieder aufgebaut wurden, einen Eindruck davon, wie der Lebensalltag der Menschen im Bergischen Land vor rund 100 Jahren ausgesehen hat. Grund genug, dass die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen am Samstag, 23. Juli, zu einer Tagesfahrt in Freilichtmuseum Lindlar einlädt.

Dazu heißt es in der Ankündigung der Kreisvolkshochschule: „Heilpflanzen, Brotgetreide und Blumenpracht – die Gärten und Felder unserer Vorfahren boten fast alles, was damals zum Leben gebraucht wurde. Heute können wir wieder von diesem Wissen profitieren. Im Rahmen einer zweistündigen Führung am Morgen durch die konsequent ökologisch bewirtschafteten Gärten auf dem Museumsgelände erhalten die Teilnehmenden viele interessante Informationen und praktische Tipps. Darüber hinaus besteht im Anschluss an die Führung die Möglichkeit, die teils bewirtschafteten Gebäudegruppen zu besichtigen oder einfach auf zahlreichen Spazierwegen das Bergische Land zu genießen.“

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl soll die Anreise nach Lindlar – circa 70 Kilometer von Altenkirchen – privat erfolgen, die Kreisvolkshochschule ist bei der Organisation von Fahrgemeinschaften behilflich. In der Teilnahmegebühr in Höhe von 22 Euro sind Eintritt, Gebühr für die Führung und Betreuung durch die KVHS-Gartenkursleiterin Julia Hilgeroth-Buchner inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Das Freilichtmuseum Lindlar: Idyllisch eingebettet in Wiesen und Felder vermitteln zahlreiche historische Gebäude einen Eindruck davon, wie der Lebensalltag der Menschen im Bergischen Land vor rund 100 Jahren ausgesehen hat. (Foto: privat)