ALTENKIRCHEN – HAMM – „Abenteuer Heimat“: Zu Gast bei Friedrich Wilhelm Raiffeisen in Hamm

„Abenteuer Heimat“ geht in die nächste Runde: Am Sonntag, dem 17. Juli, 14 Uhr, wird die Reihe der geführten Exkursionen im Deutschen Raiffeisenmuseum in Hamm fortgesetzt. Die Idee von „Abenteuer Heimat“: Im Landkreis Altenkirchen gibt es vieles zu entdecken. Daher bieten die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen und der Westerwald Touristik-Service in diesem Jahr erstmalig diese Reihe mit spannenden Veranstaltungen von Willroth bis Friesenhagen an, die es ermöglichen, die Region gemeinsam neu zu entdecken.

Nun geht es also nach Hamm: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Sozialreformer und Gründer der neuzeitlichen ländlichen Genossenschaften, wurde dort am 30. März 1818 als siebtes von neun Kindern der Eheleute Gottfried und Amalia Raiffeisen geboren. Das Raiffeisenhaus, das heute das gleichnamige Museum beherbergt, wurde 1753 erbaut. Es ist das Geburtshaus von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Auf zwei Etagen und in acht Ausstellungsräumen ermöglicht es Einblicke in Leben und Werk des größten Sohnes von Hamm. Zahlreiche Originale sind zu besichtigen: Raiffeisens Geburtsurkunde, Dokumente zu seiner Ausbildung sowie Schriftstücke und Protokolle von seinen verschiedenen Bürgermeisterstellen. Ein Highlight der Ausstellung ist die Original-Totenmaske, die unmittelbar nach Raiffeisens Ableben angefertigt wurde. Und natürlich ist die Gründerzeit der Genossenschaften dokumentiert. Insgesamt: Eine historische Reise in den Westerwald des 19. Jahrhunderts.

Treffpunkt ist am Eingang des Raiffeisenmuseums in Hamm (Raiffeisenstraße 10). Die Teilnahme kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder bis 12 Jahre 2 Euro, zu zahlen vor Ort. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@ak-kreis.de, Tel.: 02681-812213).

