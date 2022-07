Veröffentlicht am 10. Juli 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kita Block feiert 50-jähriges Bestehen mit buntem Familienfest

Fünfzig Jahre – eine lange Zeit und auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Die katholische Kita Heilige Familie Block hat genau dies vor und lädt zu ihrem 50-jährigen Bestehen am Samstag, 16. Juli, zu einem besonderen Familienfest ein: ein Fest für alle, nicht nur für die Kindergartengemeinschaft, sondern für den gesamten Stadtteil. Es steht unter dem Motto „Kunterbunt und mittendrin“ und wird unter anderem vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied mitgestaltet und unterstützt.

Die Gäste erwartet ein attraktives Programm rund um die Kindertagesstätte im Mittelweg 14. Die Teilnahme an den Aktionen ist kostenfrei. Zusammengestellt wurde das Programm von einem Team aus Akteuren der Kindertagesstätte, Eltern, Mitarbeitenden und in Kooperation mit zahlreichen Partnern. Los geht es um 10.30 Uhr mit dem „etwas anderen Gottesdienst“, der Musikkirche Live, in der benachbarten Katholischen Kirche. Im Anschluss daran gibt es vielseitige Angebote, darunter auch kreative Aktionen wie eine Specksteinwerkstatt und eine Farbschleuder, herausforderndes Baumklettern, ein Instrumenten-Workshop mit den Blocker Musikanten und eine Experimentierwerkstatt. Ein weiterer Höhepunkt ist eine Puppentheater-Vorführung des Figurentheaters Künster mit dem Stück „Der blaue Stuhl“ um 15 Uhr in der Kirche.

Das Programm spiegelt die Vielseitigkeit und den kunterbunten Alltag einer Kita wider, die sich nicht nur als Betreuungseinrichtung, sondern auch als ein Akteur im Stadtteil versteht. Weitere Infos gibt`s in der Kindertagesstätte, aber auch im Kinder- und Jugendbüro unter kijub@neuwied.de oder 02631-802174